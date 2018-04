TRE-SP diz que eleição está indo 'muito bem' O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Marco César Müller Valente, afirmou no final da manhã de hoje que a eleição no segundo turno no Estado transcorre dentro do previsto. "Está correndo tudo muito bem, quer do ponto de vista da ordem pública quer do ponto de vista do funcionamento do processo eleitoral", disse. De acordo com o último boletim do TRE-SP, até as 9h30, 46 urnas haviam apresentado problemas e foram substituídas no Estado de São Paulo - 14 delas na capital. Está mantida a previsão de que os resultados do Estado de São Paulo saiam até as 21h. "Não gosto de fazer previsões, mas imagino que não passe das 9 da noite", disse Valente. "Quem sabe até antes." Valente não acredita em grandes problemas na contagem dos votos. No primeiro turno, a apuração atrasou mais de uma hora. Segundo o TRE, o problema foi no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "A eleição no segundo turno é muito menor", disse. Valente destacou a liberação de bebidas alcoólicas, como aconteceu no primeiro turno. "Não vejo motivo para cercear a liberdade do cidadão de ter um domingo como outro qualquer, e dos próprios restaurantes", afirmou. "Não se deve tirar o cidadão da normalidade de sua vida se não for necessário."