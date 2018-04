TRE-SP ainda não divulga dados de vereadores

O sistema de divulgação de resultados do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) ainda está com problemas na atualização dos votos para vereadores no Estado. A última atualização foi às 17h44. Até o momento, 60% dos votos já foram apurados. A previsão do tribunal é de que os dados voltem a ser divulgados por volta das 21h45. A divulgação para prefeito no Estado parou às 18h33, e a de vereadores, às 17h44, por conta de uma falha no servidor. Depois de cerca de duas horas, o sistema voltou a funcionar, mas apenas com dados de prefeitos. Segundo a assessoria de imprensa TRE-SP, o problema foi causado pela sobrecarga no fluxo de informações na rede, vindo de várias cidades ao mesmo tempo.