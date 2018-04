TRE-SC: Florianópolis pode ser a 1ª a conhecer prefeito O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Santa Catarina trabalha com a hipótese de que Florianópolis, onde disputam Dário Berger (PMDB) e Esperidião Amin (PP), seja a primeira capital a ter o prefeito eleito conhecido no Brasil. A estimativa é de que por volta das 19 horas a maior parte dos votos tenha sido apurada. As eleições nas duas cidades de Santa Catarina que têm segundo turno correm com tranqüilidade, segundo o TRE. De acordo com balanço do TRE-SC, os problemas que ocorreram até o início da tarde foram pontuais. Em Joinville, que é o maior colégio eleitoral do Estado, com 340 mil eleitores, 23 urnas apresentaram problemas. Na cidade do norte de Santa Catarina, as pesquisas apontam como vitorioso o petista Carlitos Mers na disputa contra Darci de Matos (DEM).