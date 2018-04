TRE paulista suspende repasse de cotas para o PR O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo desaprovou hoje as contas prestadas pelo extinto Prona referentes ao exercício de 2004. Com isso, suspendeu-se o repasse de novas cotas do fundo partidário ao diretório regional do PR, originado da fusão do Prona com o PL em dezembro de 2006. A interrupção restringe-se à parte destinada ao Prona. Segundo o TRE, a legenda não movimentou em conta bancária R$ 1,2 mil em contribuições de filiados, não apresentou extratos bancários e não comprovou diversas receitas e despesas.