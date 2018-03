TRE-PA marca nova eleição para prefeito de Santarém O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) marcou para 8 de março a nova eleição para a escolha do prefeito de Santarém. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu também regras para registro de candidatos, prazos para cadastramento de eleitores e propaganda eleitoral, além de demais procedimentos para realização do pleito. A nova eleição foi determinada depois de a candidata reeleita Maria do Carmo (PT) ser considerada inelegível pelo TSE. Maria do Carmo é promotora de Justiça licenciada e a Constituição proíbe a membro do Ministério Público o exercício de atividade político-partidária. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.