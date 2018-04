TRE não irá pedir tropas federais no 2º turno da eleição do Rio

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio não vai pedir a presença de tropas federais na campanha do segundo turno na cidade, segundo informou a assessoria do órgão ao estadao.com.br. A decisão foi tomada em reunião fechada entre o presidente do TRE, Alberto Motta Moraes e outros membros. Veja Também: Especial: Perfil dos candidatos no Rio Vereador digital: Depoimentos e perfis de candidatos em São Paulo Tire suas dúvidas sobre as eleições Na primeira fase da eleição, o Tribunal solicitou o reforço para garantir a segurança dos eleitores na cidade, após ameaça de tráfico e milícias nos morros cariocas. "Estamos avaliando permanentemente a situação, e devo me reunir na próxima semana com o ministro Britto. Neste momento, as tropas estão desmobilizadas e a Corte avaliou que não é necessário mantê-las no mesmo tipo de operação que ocorreu na campanha do primeiro turno", disse o desembargador, segundo a assessoria.