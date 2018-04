TRE monta seção especial para presos em Porto Alegre O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) montou, para o segundo turno das eleições municipais, um esquema especial para que os detentos aptos do Presídio Central de Porto Alegre possam votar hoje. De um total de 103 inscritos para votar na seção montada no Presídio, 94 estão aptos a participar do pleito. O número é o mesmo do primeiro turno, quando 62 se encontravam no presídio no dia da eleição e 52 votaram, segundo o TRE. Esta é a segunda vez no Estado em que presos provisórios, sem condenação transitada em julgado, podem participar do processo eleitoral. Em 2006, foram instaladas urnas no Presídio Central e no Madre Pelletier.