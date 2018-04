TRE-MG autoriza campanha de Lacerda a elevar gastos O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) decidiu hoje autorizar o aumento do limite de gastos de campanha do candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda (PSB). Por quatro votos a dois, o TRE deu provimento ao recurso apresentado pela coligação "Aliança por BH", elevando o limite de gastos de R$ 14 milhões para R$ 19,5 milhões. A decisão do tribunal reformou a sentença de primeira instância do juiz-diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, Roberto de Freitas Messano, que no último dia 14 havia indeferido a solicitação de acréscimo nos gastos da campanha de Lacerda.