TRE do Rio apreende 6 mil panfletos contra Gabeira Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio apreenderam hoje seis mil panfletos com propaganda contra o candidato do PV, Fernando Gabeira. O material foi encontrado em um veículo no subúrbio de Coelho Neto, na zona norte do Rio. No mesmo veículo havia panfletos da campanha do candidato do PMDB, Eduardo Paes, e faixas da vereadora eleita Clarissa Garotinho (PMDB), filha dos ex-governadores Rosinha e Anthony Garotinho. Os fiscais também encontraram no carro faixas idênticas às que têm surgido no subúrbio com a frase "Sou suburbano com muito orgulho". A frase caracteriza crime eleitoral de campanha negativa porque é uma alusão ao episódio em que Gabeira foi flagrado ao telefone acusando uma vereadora da região de ter "visão suburbana" e ser "analfabeta política". Desde o início do segundo turno, simpatizantes de Paes têm feito intensa campanha na periferia do Rio em desagravo aos suburbanos, contra o deputado verde. Dois homens e duas mulheres que estavam no veículo foram levados para a Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Paes classificou de "inaceitável" a campanha difamatória e disse que também tem sido vítima da tática. Ele disse que se houver alguém de sua campanha envolvido irá afastar. Os panfletos que ligam Gabeira a um empresário do ramo de transportes e o acusa de defender a transferência de um lixão para a zona oeste - que ele nega - têm a assinatura da Associação de Moradores do Morro São José da Pedra, em Madureira. Segundo os moradores, o presidente da associação, Jorge Pereira, trabalhou como cabo eleitoral da vereadora eleita e estaria agora ajudando Paes. Segundo peemedebistas, ele é presidente da zonal do PMDB em Madureira. Procurado pela reportagem, Pereira não foi encontrado para dizer se os panfletos foram mesmo feitos pela associação. Clarissa confirmou hoje que Pereira trabalhou em sua campanha, mas disse que sua estrutura de campanha foi desmontada dois dias depois da eleição.