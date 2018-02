TRE diz que urna encontrada não tem dados sobre as eleições

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo informou nesta quinta-feira, 7, que a urna eletrônica encontrada abandonada na zona leste da cidade não continha dados sobre as eleições municipais deste ano. Segundo a assessoria do órgão, a máquina seria "possivelmente utilizada" nas eleições de outubro. "A urna era nova, por isso não tinha dados. Estava sendo entregue à Justiça Eleitoral", disse a assessoria. Veja Também: Urna eletrônica é encontrada abandonada na zona leste de SP A polícia apreendeu no começo da manhã desta uma urna que estava abandonada em uma calçada, na zona leste da Capital. A urna foi encontrada, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), por volta das 6 horas, por um pedestre, na Avenida Condessa Elizabeth de Robiano, próximo à avenida Salim Farah Maluf. A urna fazia parte de um lote de 50 caixas, vindas de uma fábrica de Minas Gerais, e estavam sendo transportadas pela empresa de Transportes IBL Logística. Representantes da empresa perceberam a falta de uma das urnas e já compareceram à delegacia. A urna foi levada para o 81ºDP e foi registrado um Boletim de Ocorrência.