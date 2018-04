TRE distribui urnas eletrônicas para o 2.º turno em São Paulo

A Justiça eleitoral já começou a distribuição das pouco mais de 20 mil urnas eletrônicas que serão usadas as eleições do segundo turno da capital paulista deste domingo. Ao todo, são 1.759 locais de votações na capital. Veja também: Mais de 27 milhões de pessoas votam no 2.º turno no Brasil Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas dos candidatos Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País As outras seis cidades do Estado que têm eleições municipais (Bauru, Guarulhos, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e São José do Rio Preto) receberão as urnas encaminhadas por suas zonas eleitorais, segundo O Tribunal Regional Eleitoral de SP (TRE-SP). O primeiro local a receber as urnas foi o Colégio Instituto Mackenzie, maior colégio eleitoral do Estado, com 54 seções e 20.929 eleitores. As urnas eletrônicas foram preparadas e lacradas pelos cartórios eleitorais para o segundo turno da votação no início dessa semana. Na tarde de hoje, a Justiça vai oficializar o sistema de totalização e a emitir a zerésima, documento que comprova que não há nenhum voto para a capital registrado no computador de grande porte do Tribunal Regional Eleitoral. A cerimônia, liderada pelo presidente do TRE-SP, desembargador Marco César Müller Valente, e pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Marco Antonio Martin Vargas, ocorrerá com a presença dos juízes eleitorais, do Ministério Público Eleitoral, de representantes dos partidos políticos.