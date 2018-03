TRE defende juiz suspeito de forjar sequestro A cúpula do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo saiu ontem em defesa do juiz Paulo Hamilton Siqueira Junior, sob suspeita de ter inventado o próprio sequestro. Em sessão plenária, os magistrados do TRE fizeram moção de desagravo do juiz, que integra a corte eleitoral paulista.