TRE aprova tropas federais para mais seis municípios de Alagoas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) aprovou nesta quarta-feira, 24, em sessão plenária, mais seis pedidos de tropas federais para municípios do Sertão alagoano. Caso os pedidos sejam confirmados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), terão reforço de tropas federais, durante as eleições de 5 de outubro, os municípios de Senador Rui Palmeira, São José da Tapera, Maravilha, Batalha, Belo Monte e Jacaré dos Homens. Dos três pedidos de tropas federais encaminhados pelo TRE de Alagoas ao TSE apenas um foi aprovado: para o município de Minador do Negrão, no Sertão. O TRE aprovou tropas federais também para Pilar e São Luiz do Quituinde, mas foi negado pelo TSE. O Tribunal Regional analisa ainda pedidos de tropas do Exército para Chã Preta e Mar Vermelho. Durante a sessão do pleno do TRE, os relatores dos processos leram depoimentos de juízes e promotores, relatando um clima de medo entre os eleitores e de hostilidade entre os candidatos, nos municípios que pediram reforço das forças federais. Segundo os relatores dos processos, só promotores e juízes eleitorais relataram que há um verdadeiro clima de "faroeste" nesses municípios, com registros de violência entre candidatos.