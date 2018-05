TRE anula multas aplicadas a Kassab e à Editora Abril

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo aceitou nesta terça-feira, 30, os recursos do prefeito e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab (DEM), e da Editora Abril e anulou as multas aplicadas aos dois por propaganda antecipada. Veja também: Blog: Leia os principais pontos do debate na Rede Record Galeria de fotos dos candidatos no debate Ibope: Confira os números da pesquisa Análise: Marqueteiro aponta polarização na reta final da disputa em São Paulo Enquete: Quem ganha com a briga dos dois? Perfil dos candidatos de SP Contra Marta, PSDB decide fechar apoio a Gilberto Kassab no segundo turno Em junho, o juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Marco Antonio Martin Vargas, multou cada um em R$ 21.282,00 em decorrência de uma entrevista concedida por Kassab à revista Veja São Paulo. No mês seguinte, foi acrescentado um artigo à resolução 22.718/08 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), permitindo a divulgação de entrevistas antes de 6 de julho.