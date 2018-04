TRE acha adesivos contra Gabeira em comitê de Paes Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) apreenderam hoje 185 adesivos com a inscrição "Sou suburbano com muito orgulho" dentro de um comitê do candidato à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes (PMDB), em Bangu, na zona oeste da capital fluminense. O material é considerado propaganda negativa apócrifa contra o adversário dele, Fernando Gabeira (PV), porque é uma referência ao episódio em que o verde foi flagrado ao telefone acusando uma vereadora de ter "visão suburbana". No sábado, uma dos carros que transportava militantes numa carreata de Paes em Campo Grande tinha nos vidros alguns desses adesivos, misturados aos da campanha oficial de Paes. A inscrição dos adesivos é idêntica à das faixas apócrifas que surgiram em vários pontos da cidade no início do segundo turno e que são combatidas pela Justiça Eleitoral. O candidato, no entanto, nega que sua campanha esteja por trás do material apócrifo e prometeu afastar cabos eleitorais envolvidos. Os fiscais do TRE chegaram ao comitê hoje depois que receberam uma denúncia anônima. No local também havia panfletos com ataques a Gabeira anexados a panfletos de Paes. O texto continha a frase "Gabeira ofende a Zona Oeste" e atribuía a assinatura às associações de moradores do Jardim Nova Urucânia e do bairro Costa Nunes, em Paciência.