'Tranquilíssimo', ministro diz que, se preciso, vai ao Congresso O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, evitou ontem entrar em detalhes sobre as denúncias de irregularidades divulgadas pela imprensa, nos últimos dias, contra sua empresa de consultoria, a P-21. Em Buenos Aires, ele afirmou apenas que está "tranquilíssimo" com relação ao assunto. "Já falei tudo o que tinha de falar, todas as explicações que tinham de ser dadas foram dadas. Tenho certeza que este episódio será superado", afirmou.