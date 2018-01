Tocantins faz corte radical para conter inchaço da folha Com a folha de pagamento dos servidores chegando a quase 50% da receita líquida corrente, acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o Tocantins extinguiu no início deste mês os 4.751 cargos comissionados, dando nomenclatura diferente a 3.485 deles para poder reduzir em 10% os respectivos salários. Na prática, a proposta acabou com 1.266 cargos.