TJ-SP classifica de 'levianas' afirmações de presidente da OAB O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) classificou de "levianas" declarações do presidente do da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante, sobre o extraordinário estoque de precatórios na corte paulista. Na semana passada, Cavalcante disse que os precatórios no TJ-SP não são um caso de Justiça, mas de polícia. O ataque acirrou ainda mais o entrevero com a toga - a Ordem já havia defendido poderes do Conselho Nacional de Justiça para investigar desembargadores dos tribunais.