TJ impede que procurador de Contas oficie MP O desembargador Marrey Uint, do Tribunal de Justiça de São Paulo, negou recurso do Ministério Público de Contas no qual procuradores pediam para não serem impedidos de notificar a Promotoria estadual de possíveis irregularidades anotadas por auditorias do Tribunal de Contas (TCE). O TCE alega que só os conselheiros têm essa prerrogativa e vem oficiando promotores para desconsiderarem notificações dos procuradores de contas.