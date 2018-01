Tigre asiático paga os maiores valores do mundo a servidores Cingapura paga os maiores salários do mundo para a elite do serviço público. No ano passado, o primeiro-ministro Lee Hsien Loong recebeu o equivalente a US$ 1,7 milhão (R$ 4 milhões). Isso aconteceu depois que ele aceitou cortar seus vencimentos em 36%. Antes, recebia nada menos do que US$ 2,2 milhões ao ano (R$ 5,25 milhões).