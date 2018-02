Thomaz Bastos pede consulta a novo texto de procurador

No memorial entregue ao Supremo - uma espécie de resumo das acusações contra os 38 réus do processo do mensalão -, o procurador-geral afirma que o caso é o mais "ousado" esquema de corrupção já montado no País.

Os advogados negam que o pedido possa adiar o início do julgamento, marcado para a quinta-feira. "Caso seja aceito pelo STF, o pedido de vista não ensejará qualquer tipo de adiamento do julgamento. O requerimento apenas reafirma uma prerrogativa da defesa de se pronunciar após a acusação, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório", informou nota divulgada pelos defensores na tarde de ontem.

Além de Thomaz Bastos e Dias, outros defensores protocolaram requerimentos ontem. Nenhum deles deverá ser capaz de adiar o início do julgamento, segundo avaliação de integrantes do Supremo Tribunal Federal.

O julgamento do mensalão deverá durar um mês e meio. Deve acabar às vésperas das eleições municipais de outubro.