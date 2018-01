Texto é resposta a governador, diz dirigente Responsável pelas redes sociais do partido na internet, o vice-presidente do PT, Alberto Cantalice, recusou-se a identificar o autor do texto publicado anteontem na página oficial do PT no Facebook com críticas ao governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). O petista também não quis dizer se endossou a publicação. A redação do texto, afirmou, coube a "uma equipe" e, assim, "não tem um autor específico".