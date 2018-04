Termina apuração em cidade com urna biométrica O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o resultado do pleito na primeira cidade a utilizar urnas biométricas, o município de São João Batista (SC). Nessa cidade, o candidato vencedor foi Aderbal, da coligação PP/PTB/PRB/PPS/PT, com 63,96% dos votos válidos. As urnas biométricas são aquelas cujo registro do eleitor é feito com base na impressão digital. O TSE testou o sistema em três municípios com média de 15 mil eleitores.