Terenas invadem outra fazenda na região do Pantanal Os índios da etnia terena invadiram na madrugada de ontem mais uma propriedade rural em Mato Grosso do Sul. O alvo, desta vez, foi a Fazenda Esperança, no município de Aquidauana, na região do Pantanal. Líderes do grupo, com quase 500 pessoas, disseram que a área lhes pertence e que vão ficar ali. Segundo eles, a fazenda estaria localizada sobre a sede da primeira aldeia dos terenas no município.