Terceira via da eleição de 2010 Rompida com o governo Lula, do qual saiu em 2008, e comandando uma campanha modesta pelo PV, a "candidata verde" Marina Silva tornou-se a grande surpresa da disputa presidencial de 2010, ao somar 19.636.359 votos - 19,33% dos válidos - na disputa presidencial de 2010. Venceu no Distrito Federal, foi a segunda no Rio, tirou votos dos rivais e saiu das urnas como a "noiva" a ser conquistada por Dilma Rousseff (PT) ou José Serra (PSDB) para a disputa de 2º turno.