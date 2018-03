'Tenho curso de risotos', diz chef que recebeu R$ 75 mil

O valor do contrato: R$ 75.900. Em entrevista ao Estado, o dono da Rover, Gabriel Rogério, afirmou que não trabalhava com peixes. "Tenho agora um curso de filés, de risotos e de molhos. Faço cursos fechados, geralmente a partir de uma demanda." O blogueiro de gastronomia também não lembrava de nenhum trabalho feito para o Ministério da Pesca. "Nunca fiz nada para o ministério. Nunca nem adicionei nada nas minhas receitas." Segundo Rogério, o contrato social da Rover foi alterado para focar na parte de cozinha.

"A Rover era uma empresa de consultoria empresarial, que atuava na parte de digitalização e de processamento de documentos. Mas só prestou dois ou três serviços", disse o blogueiro.

Questionado sobre a relação com a ONG Pró-Natureza e Beatriz Borges, ele se lembrou de um trabalho. "Ah. Deve envolver esse serviço da Pesca. Não estou lembrando. Tem muito tempo. Já estou deixando de trabalhar com isso. Tem que falar com ela (Beatriz) mesmo."

Minutos depois, Beatriz Borges entrou em contato com o Estado e afirmou que o contrato com a Rover foi feito depois de Rogério mostrar um portfólio na área de geoprocessamento de dados. "Não é só porque ele tem um blog de cozinha que não pode prestar esse serviço. Não o conhecia, mas uma pessoa aqui sabia do trabalho dele e a Rover foi habilitada. Muito simples, como dois mais dois são quatro."

Funcionária pública por 26 anos, Beatriz, além de trabalhar na ONG, é presidente da Associação Brasiliense de Turismo Receptivo (Abare). "Não preciso de dinheiro. O projeto é para ajudar as famílias."

Sobre os atrasos, ela diz ter tido "percalços", principalmente a seleção das famílias. "Fizemos mais de 45 visitas aos municípios. Infelizmente, quando você lida com o povo é assim. Estamos falando de famílias de baixa renda e sem recursos."

Criticando a burocracia, ela diz que 70% dos recursos estão no banco e o restante foi gasto. "Pedimos um aditivo para poder finalizar. O preço da tilápia subiu muito, assim como o adubo. Vou entregar os viveiros e alguém vai ter que entregar os peixes." A diretora da ONG nega qualquer irregularidade e avisa que esse foi seu primeiro contrato público. / A. R.