'Temo mais a sentença da biópsia do que a sentença do Supremo' , diz Jefferson

Por causa da cirurgia à qual se submeterá amanhã, o ex-deputado Roberto Jefferson não poderá participar, no dia 2 de agosto, do início do julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), processo que denunciou e acabou por se tornar um dos 38 réus. Está, porém, mais preocupado com a "sentença" sobre sua saúde do que com a sentença do Supremo. "Não é possível me envolverem no mensalão", diz.

Como se sente sobre a cirurgia?

Fisicamente, cansado. Emocionalmente, bem. Hoje vivo perseguido pelas mulheres. Tenho pesadelos com a mulher da foice e capuz, e a mulher de venda nos olhos e espada.

O senhor diz que não será condenado no mensalão. Como sabe?

Não é possível me envolverem. Meu nome não é Demóstenes Torres (senador cassado), não tenho duas caras. Não poderia avisar o governo "esse pessoal tá pagando voto" e fazer igual. Mensalão é o pagamento em plenário. Acordo de eleição é outra conversa. E o PTB recebeu dinheiro do PT por acordo.

Por que sua defesa sustenta que o ex-presidente Lula ordenava o mensalão, se o senhor diz que ele é inocente? E sobre o ex-ministro José Dirceu? Acha que será condenado?

Creio na inocência porque Lula mostrou surpresa, mas não deduzo, vou até onde tenho convicção. Sobre Dirceu, não aposto contra ninguém. Ele me atingiu, dei o troco. Ele me derrubou, eu o derrubei, na nossa rinha.

Quer voltar ao Congresso, quando deixar de ser inelegível?

Tenho que esperar a biópsia. Hoje tenho menos preocupação com a sentença do Supremo do que com a da biópsia.