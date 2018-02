Temer critica fala de Marina sobre governo 'com pessoas'

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vice-presidente Michel Temer, candidato à reeleição pela chapa de Dilma Rousseff, afirmou que "é preciso tomar cuidado com essa coisa de governar com pessoas, e não com instituições", durante evento de campanha na manhã desta sexta-feira, 29, em Porto Alegre. "Nós levamos muito tempo para ter instituições sólidas em nosso país", ressaltou, citando que só depois da Constituição de 1988 as instituições deixaram de ser "abaladas".

Questionado se estava se referindo ao discurso da candidata Marina Silva (PSB), Temer respondeu: "Eu me surpreendi e vou fazer aqui uma sugestão: preserve as instituições, enalteça as instituições, o legislativo, o executivo, o judiciário. As instituições jurídicas, como a liberdade de imprensa e a iniciativa privada, não podem ser abaladas." Temer também disse que as pessoas podem criticar os partidos, mas não destruir a ideia do partido político.

O vice-presidente teve como agenda uma visita à seccional da OAB no Estado, uma caminhada pelas bancas do Mercado Público, onde recebeu presentes de comerciantes e agradecimentos de uma família beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida, e depois foi inaugurar o comitê Temer, que reúne peemedebistas e integrantes de outros partidos que apoiam sua candidatura no Rio Grande do Sul. Formalmente, o PMDB do RS apoia a candidata Marina Silva, mas Temer conta com a maioria dos 133 prefeitos do partido no Estado.