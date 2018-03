Temer considera 'razoável' a redução de ministérios Em entrevista para o jornal Zero Hora, o vice-presidente Michel Temer fez coro ao seu partido, o PMDB, e disse considerar razoável a redução dos atuais 39 ministérios no governo Dilma Rousseff. A declaração reforçou o clima de confronto explícito entre o partido e a presidente. "É razoável reduzir o número de ministérios, mas essa é uma decisão da presidente", disse Temer, ressaltando que a diminuição de ministros não implica na redução de gastos. "Se você levar a estrutura de um ministério extinto para outro não vai conseguir reduzir nada", completou. Segundo ele, o PMDB não teria problemas em perder cargos no governo.