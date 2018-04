Técio Garcia é reeleito em São Vicente (SP) Com 78,35% de apuração, Tércio Garcia (PSB) venceu as eleições para a prefeitura de São Vicente, na Baixada Santista, com 71,87% dos votos e foi reeleito. Em segundo lugar, ficou o candidato Raimundo Oliveira (PMN), com 19,56% dos votos do eleitorado.