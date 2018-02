TCU multa 'faxinado' por obras da ferrovia Norte-Sul

O ex-dirigente comandou a Valec durante o governo Lula e foi afastado do cargo em julho de 2011, na "faxina" da presidente Dilma Rousseff.

O TCU avaliou contratos do trecho entre Aguiarnópolis (TO) e Palmas. Os ministros determinaram ontem a abertura de sete tomadas de contas especiais para calcular o prejuízo com as fraudes e cobrá-lo dos responsáveis.

Segundo auditoria, houve superfaturamento de contratos, pagamento por serviços não realizados ou em quantitativos exagerados, dispensa irregular de licitação e fraudes em medições para o pagamento às empreiteiras, entre outros. As irregularidades beneficiaram quatro empreiteiras responsáveis pela obra. Segundo o relatório do tribunal, uma delas, contratada para serviços de supervisão, recebeu até por horas extras fictícias.

O TCU responsabilizou Juquinha por firmar contrato emergencial com a SPA Engenharia, sem fundamento. Em outra contratação com a empreiteira, teria aumentado o valor original em 33%, acima do limite legal. Ele e os demais multados têm 15 dias para quitar os débitos, sob risco de serem acionados na Justiça.

O Estado não conseguiu contato com a assessoria de imprensa da Valec. O advogado de Juquinha, Heli Dourado, disse que vai recorrer. Para ele, o tribunal foi extremamente "legalista" e prejudicou "quem trabalha pelo Brasil". "O crime é só formal. Não houve nenhum dano ao erário."