TCU ajudará ministério a fiscalizar transposição

Reportagem do Estado publicada no domingo mostrou que a obra responsável por parte da votação expressiva de Dilma no Nordeste foi abandonada por construtoras em diversos lotes e que parte do trabalho feito começa a se perder. Estruturas de concreto quebradas, vergalhões de aço expostos ao sol e à chuva e obras deixadas pela metade passaram a fazer parte da paisagem do sertão nordestino.

Uma auditoria do próprio TCU nas obras do eixo leste da transposição mostrou ainda uma estimativa de prejuízo de R$ 8,6 milhões com irregularidades no empreendimento.

Pressionado, Bezerra decidiu procurar pessoalmente o presidente do tribunal, Benjamim Zymler, e pediu que o TCU designe técnicos para auxiliar a pasta na fiscalização da obra. O ministro solicitou que auditores do TCU apontem em 30 dias se medidas adotadas pela pasta foram suficientes para resolver os problemas no empreendimento.

Em nota, o ministério atribuiu a ação a um desejo de contar com a cooperação do TCU. "O ministro externou ao tribunal que, desde que assumiu a pasta, adotou como princípio de gestão o cumprimento integral e imediato das orientações do TCU. Considerando a magnitude e a complexidade do projeto, o ministro destacou ser importante checar constantemente as rotinas de trabalho buscando aperfeiçoar as práticas de gestão."

A obra da transposição é a principal do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Nordeste. O orçamento estourou em 36% os R$ 5 bilhões previstos. A oposição tentará hoje convocar o ministro a prestar esclarecimentos no Congresso.