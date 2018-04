Tarso grava depoimento para programa de Paes no Rio O ministro da Justiça, Tarso Genro, do PT, gravou hoje um depoimento para o programa do candidato do PMDB à prefeitura do Rio, Eduardo Paes. O ministro disse que não vê problema no apoio a um candidato que no passado foi adversário do governo Lula. O PT do Rio, que ficou de fora do segundo turno, declarou apoio a Paes, ex-tucano, contra Fernando Gabeira (PV), ex-petista que tem um vice do PSDB. "No processo político não se trata de esquecer o passado, mas de processá-lo de acordo com a melhor possibilidade. No Rio, o que se está debatendo é que bloco político e social vai se formar em direção a 2010, 2012, 2014, 2016. Identifico na candidatura do Paes, com a presença do governador Sérgio Cabral, o bloco social e político mais virtuoso, mais democrático, mais progressista, mais sólido, vinculado ao projeto do presidente Lula, o que não é o outro bloco", afirmou o ministro, depois de um encontro com Paes em um hotel de Copacabana, na zona sul do Rio. O ministro disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai discriminar nenhum prefeito por causa do partido a que pertence. "Nenhum dirigente estadual ou municipal vai ser discriminado pelo presidente Lula, ou por qualquer um de nós pela inclinação ideológica e partidária. O que tratamos é de quem tem mais competência para integrar o município num projeto nacional. Na nossa opinião é o Eduardo Paes que tem mais competência e maior afinidade programática", declarou Genro.