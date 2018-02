Tarifa menor e desoneração

Para bancar a promessa que se tornou a bandeira do governo, a presidente Dilma editou a MP 605. Por meio dela, o governo reduziu ainda mais os encargos setoriais, ao retirar o financiamento de gastos com programas sociais e transferi-lo para o Tesouro. Assim, a queda na tarifa de energia foi mantida em uma média de 20%, com redução de 18% para consumidores residenciais e de até 32% para a indústria.

Já a MP 601, editada em dezembro de 2012, determina a prorrogação do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), que devolve às empresas parte dos tributos com base no faturamento com exportação. A MP quer que o Reintegra tenha validade até o fim de 2017.