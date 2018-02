Suspeito tem 'currículo brilhante', diz Fazenda Autor do livro Os Benefícios Fiscais no Direito Financeiro e Orçamentário, o juiz Élcio Fiori não respondeu à reportagem para falar sobre as suspeitas que pesam contra ele. Não se manifestou sobre a denúncia de que teria recebido "mala com R$ 1 milhão" nem sobre as ameaças que teria feito a pessoas com as quais entrou em atrito. Não respondeu à indagação, que lhe foi enviada por e-mail, sobre pagamentos em dinheiro vivo pelos imóveis que comprou.