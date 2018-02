'Surpreso', Calabi põe Corregedoria para investigar caso O secretário de Estado da Fazenda, Andrea Calabi, determinou abertura de procedimento na Corregedoria da Coordenação de Administração Tributária. A medida foi tomada na tarde de quinta-feira, com base em informações que Calabi recebeu sobre a investigação contra o juiz Élcio Fiori Henriques. "Vamos verificar se de fato há ilícito e ver como podemos contribuir com essa apuração do Ministério Público e com a Justiça", disse o secretário.