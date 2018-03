Supremo fixou prazo para lei Em 2010, o Supremo Tribunal Federal considerou que as regras atuais de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) são estáticas e não promovem o equilíbrio socioeconômico entre as regiões do Brasil. Por isso, a Corte determinou, à época, que o Parlamento criasse uma nova legislação para o FPE até o fim de 2012, o que não aconteceu. Em janeiro deste ano, o ministro do Supremo Ricardo Lewandowski prorrogou o prazo por mais 150 dias, que se encerra no fim deste mês.