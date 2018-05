Supremo deve decidir sobre CPI só depois da Páscoa A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deve decidir apenas depois da Páscoa os pedidos da oposição e da situação sobre a instalação da CPI da Petrobrás. Em despachos assinados no final da tarde de ontem, Rosa Weber deu prazo de 48 horas para que o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), preste as informações que considerar pertinentes.