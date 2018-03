Suplicy protesta, mas diz que vai de Renan se ele não renunciar No mesmo dia em que acusou a Rádio Senado de censurá-lo por não divulgar a carta na qual pede a substituição de Renan Calheiros (AL) por Pedro Simon (RS) como candidato do PMDB à presidência da Casa, Eduardo Suplicy (SP) afirmou que, se não tiver seu pedido atendido, vai votar mesmo no senador alagoano. Suplicy tem protagonizado uma campanha pela renúncia de Renan. "Ainda estou trabalhando pelo Pedro Simon, mas votarei respeitando a decisão do PMDB", disse ontem, horas depois de reclamar formalmente com o atual presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), sobre a "censura" que teria recebido na rádio. "Como defensor la liberdade de expressão, o senhor não pode permitir a censura", disse o petista.