Suplente com apenas um voto assume vaga de vereadora na Grande Natal

Com apenas um voto na eleição de 2008, a suplente de vereadora da cidade de Ceará-Mirim (região da Grande Natal), Cláudia Roberta Câmara (PP), assumiu a titularidade do mandato. O fato ocorreu porque ela era a segunda suplente do vereador Renato Coutinho, que foi punido pela Justiça Eleitoral por infidelidade partidária, já que trocou o PP pelo PR. Como o primeiro suplente também foi "infiel" ao partido, o mandato terminou ficando com a candidata de apenas um voto.

O mais curioso do mandato conquistado por Cláudia Roberta é que o único voto conseguido por ela não foi dela própria, mas sim do marido, o advogado Bruno Cavalcanti. "Votei na minha esposa porque tinha o meu tio candidato, o meu cunhado e isso já estava gerando confusão entre os parentes", disse o marido.

A nova vereadora de Ceará-Mirim disse que votou no irmão, Júlio César (PSD), que é o atual presidente da Câmara Municipal da cidade.

Como nova vereadora de Ceará-Mirim, município com 68.141 habitantes, Cláudia Roberta terá salário de R$ 5 mil (valor bruto), uma verba de gabinete de R$ 4,5 mil/mês e terá disponíveis três assessores para auxiliarem em assuntos diversos. Antes de assumir o Legislativo, ela atuava como farmacêutica no serviço público.