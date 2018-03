Outro capítulo do projeto de lei que Troncon aprova é aquele que define a alienação antecipada dos bens apreendidos ou sequestrados. "A alienação antecipada interessa a todos, inclusive aos réus. Hoje, um veículo de R$ 100 mil é recolhido e, quando leiloado ou devolvido ao final da ação penal, já perdeu considerável parcela do valor." A PF, em São Paulo, tem 1.200 veículos apreendidos no pátio. / F.M. e M.G.