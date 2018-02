STJ nega afastamento de juíza do caso Alstom O ministro Arnaldo Esteves Lima, do Superior Tribunal de Justiça, negou recurso impetrado pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Robson Marinho no qual ele pedia o afastamento da juíza Maria Gabriela Pavlópoulos Spaolonzi da 13.ª Vara da Fazenda Pública, que conduz o processo em que ele é acusado de receber propina para favorecer a empresa francesa Alstom.