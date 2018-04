STJ afasta desembargador de Minas Gerais

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, os dois desembargadores e outras cinco pessoas teriam montado um esquema de venda de decisões para a liberação indevida do Fundo de Participação dos Municípios a prefeituras mineiras em débito com o INSS, além de liberações de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Os fatos foram investigados durante a Operação Pasárgada, deflagrada em 2008, quando os dois ocupavam o cargo de juízes federais.

O processo foi desmembrado no STJ por decisão da Corte Especial, em outubro de 2010, porque dois dos investigados são desembargadores federais e possuem prerrogativa de foro.