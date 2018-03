STJ afasta 5 conselheiros do Amapá O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu ontem afastar por tempo indeterminado 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá, suspeitos de envolvimento com o desvio de cerca de R$ 100 milhões do órgão. Além deles, o STJ também afastou cinco servidores do Tribunal de Contas. Os conselheiros afastados são o presidente Reginaldo Wanderley Salomão, o corregedor Manoel Antônio Dias, José Júlio Miranda Coelho, Margarete Salomão de Santana Ferreira e Amiraldo da Silva Favacho.