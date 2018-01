STF vai julgar ação contra Valdir Raupp O Supremo Tribunal Federal (STF) deverá julgar amanhã um processo no qual o senador e presidente interino do PMDB, Valdir Raupp (RO), é acusado de ter cometido o crime de peculato na época em que governou o Estado de Rondônia. Os ministros analisarão recursos do Ministério Público Estadual e do próprio Raupp contra sentença de 2002 da 1.ª Vara Criminal de Porto Velho condenando o político por peculato e impondo a pena de seis anos de reclusão e pagamento de multa.