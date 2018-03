STF mantém sentença contra desembargador O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de suspensão da condenação penal imposta ao desembargador afastado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), Paulo Theotonio Costa, pelo crime de corrupção passiva. A condenação havia sido determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que também decretou a perda do cargo do magistrado.