STF gastou R$ 2,2 milhões Reportagem publicada na segunda-feira pelo Estado mostrou que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) usaram, de 2009 a 2012, recursos públicos para realizar voos internacionais com suas mulheres, viajar durante o período de férias no Judiciário e voltar para seus Estados de origem. O total gasto em passagens para ministros do STF e suas mulheres em quatro anos foi de R$ 2,2 milhões. A maior parte (R$ 1,5 milhão) foi usada para viagens internacionais.