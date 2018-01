STF arquiva inquérito contra Valdemar

Valdemar era suspeito de ter promovido, em setembro de 2006, um grande churrasco em Bertioga, no litoral paulista, com farta distribuição de comida e bebida, sob o intuito de supostamente amealhar votos para sua eleição de deputado federal. Em agosto de 2005, ele havia renunciado ao mandato após admitir ter recebido dinheiro do PT para saldar dívidas de campanha do extinto PL. Ele se reelegeu na ocasião e, novamente, em 2010.

Na decisão, o ministro do STF disse que se baseou em parecer do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, para arquivar o inquérito. Gurgel afirmou não haver "elementos nos autos" que apontem a prática dos crimes por Valdemar. Após analisar a prestação de contas do deputado de 2006 na Justiça Eleitoral, o procurador-geral constatou que quatro pessoas e uma empresa contribuíram com R$ 2.416 para bancar o churrasco.

Há dois anos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) absolveu Valdemar da acusação. Na ocasião, o Ministério Público Eleitoral havia pedido a cassação do deputado federal. "Como o Ministério Público é o senhor da ação, sempre quando ele pede o arquivamento, nós, no Supremo, arquivamos o inquérito", afirmou Ayres Brito. "Quando o pedido do MP é por insuficiência de provas, não há o que fazer." A assessoria de imprensa de Valdemar disse que o parlamentar não comentará a decisão do STF.