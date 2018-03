SPTrans diz que informou sobre desoneração A São Paulo Transporte (SPTrans), que administra o transporte público da cidade, informou ontem que não foi abordada a questão dos 15% de redução na remuneração aos cooperados, mencionada pelo setor. Segundo a empresa, foi informado em reunião com cooperativas a aplicação da Lei Federal 12.715, de 2012, que trata da desoneração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre a folha de pagamento de empresas inclusive do setor de transportes. Ainda de acordo com a nota, "o tema que vem sendo tratado e explicado aos trabalhadores é sobre o impacto dessa legislação na remuneração do setor". Além dessa lei, há desonerações em outros setores.