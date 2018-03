SP reage a PT e nega aumento de 75% em obra O governo do Estado reagiu ontem à iniciativa do PT, que pediu investigação ao Ministério Público sobre contrato da Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa) com a Delta Construções, e informou que "nunca houve aumento de 75%" no valor da obra de construção da Nova Marginal, em São Paulo. O contrato foi firmado em maio de 2009 e, em agosto de 2010, recebeu aditamento de 24,09%, "por conta da inclusão de novas obrigações, como o acréscimo nos volumes de terraplanagem e aumento da aplicação de rachão na base de pavimentação, em função de condições climáticas imprevistas".